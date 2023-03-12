Тель-Авив, Израиль, 12 марта, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху похвалил действия солдат Армии обороны Израиля за ликвидацию трех человек, напавших на них с оружием. Инцидент произошел в ночь на 12 марта на Западном берегу реки Иордан. По словам Нетаньяху, нападавшие планировали теракт.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Молодцы бойцы спецподразделения «Голани», ликвидировавшие сегодня ночью в Самарии трех террористов, планировавших теракт», — цитирует премьер-министра его пресс-служба.

Как подчеркнул Нетаньяху, «каждый, кто поднимет на нас руку, заплатит за это».

Напомним, ранее сообщалось, что несколько вооруженных оружием бандитов открыли огонь по солдатам израильской армии на военном посту рядом с перекрестком Джит. Трое нападавших были ликвидированы, один сдался. У планировавших теракт были обнаружены при обыске три автоматические винтовки М16, пистолет и боеприпасы.