Москва, 12 марта, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не делала заявлений о том, что в Кремле якобы идёт «борьба элит», из-за чего не получается контролировать информационное пространство. Об этом она заявила 12 марта в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Видимо, настолько сильно я достала либеральную элиту, что начали придумывать уже в художественном ключе <…> Разослали одни и те же методички с ключевыми словами «Кремль», «не в состоянии», «не может», — написала Захарова.

Она прокомментировала сообщения, распространённые в ряде новостных телеграм-каналов. Представитель МИД назвала это «инфоатакой», которая идёт на неё параллельно с угрозами.

«Если где-то напишут, что я рассказываю о том, что мы не выдержим, не выстоим, не сможем, значит, это была не я», — добавила Захарова.

Напомним, Захарова ранее сообщила, что ей угрожают сторонники Навального (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ).