В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ на шести направлениях в зоне спецоперации

Москва, , 15:38 — REGNUM За сутки вооружённые формирования Украины потеряли в общей сложности на купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях в зоне спецоперации свыше 460 человек личного состава. Об этом 12 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как отметил официальный представитель Минобороны РФ, на купянском направлении огнём артиллерии «Западной» группировки российских войск были поражены живая сила и техника ВСУ около населённых пунктов Масютовка, Двуречная, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

«Потери противника на данном направлении за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что на краснолиманском направлении артиллерией, штурмовой и армейской авиацией и активными действиями российской группировки войск «Центр» противник был поражён возле населённых пунктов Площанка Луганской Народной Республики, Терны, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — указал официальный представитель Минобороны.

Помимо того, он добавил, что на донецком направлении артиллерия и войска «Южной» группировки войск уничтожили за сутки свыше 220 украинских военных, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицу Д-30.

Также Конашенков отметил, что на южнодонецком и запорожском направлениях артиллерия группировки войск «Восток» поразила вражеские подразделения у населённых пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики.

«На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — добавил официальный представитель Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска в зоне спецоперации пресекли действия трёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ.