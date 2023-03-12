Москва, , 15:38 — REGNUM Российские военнослужащие 11 марта нанесли результативные удары по украинским подразделениям в районах Красного Лимана и Дробышева в Донецкой Народной Республике. Были поражены пункты управления 111-й бригады теробороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Об этом 12 марта сообщила журналистам пресс-служба Министерства обороны России.

Отмечено, что бойцы ВС РФ также уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе города Запорожье. Он был размещён украинской группировкой на территории предприятия «Укрэнергочермет».

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 400 самолетов и 220 вертолетов, 8275 танков и других боевых бронированных машин, 411 зенитных ракетных комплексов, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня и другую боевую технику противника.