Москва, 12 марта, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) за минувшие сутки нанесли поражение 81 артиллерийскому подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ходе брифинга 12 марта рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск сил ВС РФ за сутки нанесено поражение 81 артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях» , — указал Конашенков.

В Минобороны РФ также уточнили, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 157 районах.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки Вооружённые формирования Украины (ВФУ) лишились двух вертолётов МИ-8.