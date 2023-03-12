Москва, , 15:37 — REGNUM Десятки бойцов вооружённых формирований Украины уничтожены на донецком направлении. Об этом 12 марта сообщили в Министерстве обороны России.

«На донецком направлении в результате активных действий подразделений при поддержке артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено более 220 украинских военнослужащих», ― говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канал-е оборонного ведомства.

Кроме того, российские подразделения уничтожили три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицу Д-30 ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 11 марта, в Минобороны назвали потери ВСУ на донецком направлении. Около населённых пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики российские подразделения уничтожили свыше 140 военных вооружённых формирований Украины.

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