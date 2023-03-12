Москва, 12 марта, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Десятки бойцов вооружённых формирований Украины уничтожены на донецком направлении. Об этом 12 марта сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На донецком направлении в результате активных действий подразделений при поддержке артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено более 220 украинских военнослужащих», ― говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, российские подразделения уничтожили три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицу Д-30 ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 11 марта, в Минобороны назвали потери ВСУ на донецком направлении. Около населённых пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики российские подразделения уничтожили свыше 140 военнослужащих вооружённых формирований Украины.