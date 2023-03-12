Мелитополь, 12 марта, 2023, 15:36 — ИА Регнум. За последние сутки Вооружённым силам Российской Федерации удалось пресечь действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом в воскресенье, 12 марта, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО

Он уточнил, что ДРГ ликвидированы в районах населенных пунктов Левадное и Марфополь Запорожской области, а также Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Всего на указанных направления за прошедшие сутки Вооружёнными силами России ликвидировано более 50 человек личного состава ВСУ, а также четыре автомобиля и буксируемая гаубица Д-30.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщалось, что средства ПВО России за сутки сбили два украинских вертолета Ми-8, а также перехватили семь реактивных снарядов РСЗО M142 HIMARS и 9K57 «Ураган».