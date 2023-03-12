Швейцария начала утилизировать исправные ЗРК, не предложив их Киеву — СМИ

Берн, , 15:39 — REGNUM Боеспособные зенитные ракетные комплексы Rapier сейчас утилизируют в Швейцврии, экс-главред Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift Петер Шнайдер считает, что их можно было бы отдать ВСУ, пишет NZZ.

Швейцария (сс) chensiyuan

Назвав эти ЗРК ещё не устаревшими, он выразил мнение, что их можно было передать Украине, пояснив: «Их можно было бы очень эффективно использовать против низколетящих целей, таких как беспилотники».

К настоящему моменту демонтирована первая партия Rapier, готовится утилизация ещё трёх.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта стало известно, что совет кантонов Швейцарии отклонил инициативу по ослаблению запрета на вывоз оружия из страны. Киеву летальное оружие поставлять Швейцария не планирует.