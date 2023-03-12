Берн, 12 марта, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Боеспособные зенитные ракетные комплексы Rapier сейчас утилизируют в Швейцарии, экс-главред Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift Петер Шнайдер считает, что их можно было бы отдать ВСУ, пишет NZZ.

(сс) chensiyuan Швейцария

Назвав эти ЗРК ещё не устаревшими, он выразил мнение, что их можно было передать Украине, пояснив: «Их можно было бы очень эффективно использовать против низколетящих целей, таких как беспилотники».

К настоящему моменту демонтирована первая партия Rapier, готовится утилизация ещё трёх.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта стало известно, что совет кантонов Швейцарии отклонил инициативу по ослаблению запрета на вывоз оружия из страны. Киеву летальное оружие поставлять Швейцария не планирует.