Киев, 12 марта, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Для начала полноценной организации планируемого Вооружёнными силами Украины наступления Киеву необходимо западное оружие. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Мы не планируем идти к позициям русских с пустыми руками. Планирование этой операции уже началось», — сказала Стефанишина в интервью Journal du Dimacnhe 12 марта.

Также она подчеркнула, что на данный момент Киев не обладает достаточным количеством боеприпасов и оружия.

Накануне советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в ближайшие два месяца ВСУ будут готовы для проведения контрнаступления. Однако Киев также нуждается в поставках тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм.