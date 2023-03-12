Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Донецк, , 15:28 — REGNUM Несколько районов Донецка и Ясиноватая были обстреляны со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 12 марта сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Последствия обстрела Донецка © Валентин Спринчак/ТАСС

Отмечается, что обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:20 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда натовского калибра 155 мм.

Также уточняется, что в 12:40 киевские войска выпустили три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка, в 12:45 — четыре снаряда калибра 155 мм по Петровскому району Донецка, в 13:50 — шесть снарядов калибра 155 мм по Ясиноватой, а в 14:05 и в 14:30 — дважды по четыре снаряда калибра 155 мм по Киевскому района Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мирная жительница города Донецка получила ранение в результате обстрела города Вооружёнными силами Украины из реактивных систем залпового огня.