Москва, , 15:27 — REGNUM Украинская часть «зерновой сделки» эффективно реализуется, а российский сельхозэкспорт продолжает блокироваться в результате западных односторонних санкций. Такой ответ на вопрос СМИ и продлении сделки дала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пшеница Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша позиция в целом по «пакетному» предложению Генсекретаря ООН, составной частью которого помимо указанной «черноморской инициативы» является меморандум Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, известна и остается неизменной», — говорится в комментарии МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что заключенные в Стамбуле 22 июля 2022 года договоренности должны выполняться в увязке друг с другом для решения заявленных гуманитарных задач по преодолению продовольственного кризиса и помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки.

В МИД России добавили, что в Женеве 13 марта состоится очередной раунд консультаций межведомственной российской делегации с генсекретарем ЮНКТАД и главой УКГВ, курирующими меморандум Россия — ООН и черноморскую инициативу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в стране уверены в том, что стороны в ближайшее время возобновят реализацию «зерновой сделки». В Турции также выразили уверенность, что сделка будет продлена.