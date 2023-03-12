Афины , 12 марта, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Несколько тысяч человек приняли участие в митинге в Афинах в связи с гибелью людей 1 марта в железнодорожной аварии, передаёт 12 марта Sputnik.

IMAGO/Tatiana Bolari/Eurokinis/Global Look Press Протест в Афинах

Один из организаторов протестов — профсоюз «Всеобщий боевой фронт» заявляет, что не ищет козлов отпущения, как это делает правительство Греции. Протестующие подчёркивают, что обвиняют «политику правительств последних лет, которая привела к трагическому состоянию транспорта сегодня».

Участники акции потребовали расследовать причины аварии, в результате которой погибли 57, пострадали 85 и пропали без вести десятки человек. Активисты призвали работающих присоединиться к стачке, объявленной 16 марта.

Добавим, что в митинге участвуют также члены партий, профсоюзов, различных организаций. Полиция усилила своё присутствие в центре Афин, акции проходят и в других греческих городах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, железнодорожная катастрофа, вызвавшая резонанс среди жителей Греции, произошла неподалёку от города Лариса в ночь на 1 марта. Шедшие навстречу друг другу по одной линии грузовой и пассажирский поезда столкнулись.

С тех пор в стране проходят митинги и забастовки: жители Греции обвиняют власти в убийстве, отказываясь квалифицировать эту трагедию как несчастный случай, и в бездействии.