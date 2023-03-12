В СКР не подтвердили сообщения о задержании хоккеиста Иванюженкова по подозрению в убийстве

Москва, , 15:07 — REGNUM Сообщения о том, что хоккеист «Сочи» Артём Иванюженков причастен к убийству в ресторане в Подольске Московской области, не соответствуют действительности. Об этом 12 марта заявила старший помощник руководителя областного следственного управления СК РФ Ольга Врадий.

Артем Иванюженков (в темной форме) во время хоккейного матча © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Представитель ведомства в беседе с ТАСС подчеркнула, что участником конфликта он не является.

«Информация […] о хоккеисте не соответствует действительности. Среди участников инцидента хоккеистов нет», ― указала Врадий.

Она призвала «верить информации о задержании подозреваемого из официальных источников», добавив, что хоккеист сейчас находится на сборах.

Напомним, ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что сын депутата Госдумы РФ Бориса Иванюженкова (КПРФ) подозревается в убийстве. Уточнялось, что сына парламентария и хоккеиста «Сочи» Артёма Иванюженкова подозревают в убийстве в подмосковном кафе.

Ряд СМИ сообщил, что молодой человек скрылся с места преступления, однако по данным других источников, он уже задержан и даёт показания.