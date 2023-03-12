Москва, 12 марта, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Российские военные были готовы к прилёту американского бомбардировщика B-52H и следили за ним, сообщает 12 марта «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.

Vitaliy Rusavskiy/Planetpix/Global Look Press B-52H

«Дежурные силы Балтийского флота были осведомлены о его полете», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Источник уточняет, что российские военные следили за самолетом около границ Российской Федерации, и в частности Калининградской области. При необходимости российские силы готовы были незамедлительно среагировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 марта американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress совершил несколько маневров над водами Балтийского моря, примерно в 200 км от Санкт-Петербурга. Самолет вылетел из Польши, пролетел от Таллина в сторону Санкт-Петербурга, затем он поменял курс в сторону Британии.