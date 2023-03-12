Кишинёв, , 15:03 — REGNUM Генинспекторат полиции Молдавии 12 марта получил сообщения о заложенных в четырёх местах «бомбах». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Протест. Кишинёв © Родион Прока/ Sputnik/РИА Новости

Сообщается, что все сообщения были от одного лица. Это произошло на фоне начавшейся в столице протестной акции и заявлений представителей властей о готовящихся «провокациях».

«Полиция квалифицирует эти действия как продолжающуюся часть дестабилизационных мероприятий», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 12 марта, глава генинспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцану обвинил «спецслужбы РФ» в подготовке группы жителей республики к «дестабилизации ситуации». Доказательств причастности России в ведомстве не привели.

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