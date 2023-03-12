Париж, 12 марта, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия не должна победить в конфликте на Украине, вызвали волну критики в его адрес со стороны пользователей соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Читатели негативно оценили такие слова французского лидера, который при этом также заявил, что Евросоюз в ситуации с Украиной якобы делает всё возможное, чтобы этот конфликт не вылился на весь остальной мир.

Один из пользователей обратил вынимание на то, что такие заявления делает намеренно сорвавший Минские соглашения человек, а другой читатель поддержал его, отметив, что конфликт на Украине фактически перерос в глобальный после того, как НАТО, Великобритания и США стали вмешиваться в дела Киева.

«Единственный способ не распространять конфликт — признать победу России. [Президент России Владимир] Путин уже смеется над его заявлениями», — подчеркнул третий комментирующий.

«Если бы они не хотели глобальной войны, то не нарушали бы слово, данное России, и не стали бы расширять НАТО. Москва не хотела мирового господства, Америка хотела, и это то, к чему они стремятся», — добавил ещё один пользователь.

«Ни одного слова о мире», — констатировал пятый читатель.

«Вы должны вести переговоры о мире, а не разжигать конфликт», — возмутился шестой комментирующий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины снова была объявлена воздушная тревога.