В Ростове-на-Дону мужчина открыл стрельбу на площади
Ростов-на-Дону, 12 марта 2023, 15:04 — REGNUM В Ростове-на-Дону 12 марта произошла стрельба на площади в Железнодорожном районе. В результате инцидента был ранен один человек. Стрелок скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в региональном управлении по ГУМВД России по Ростовской области.
По рассказам очевидцев, на месте происшествия, где были слышны выстрелы, на асфальте видны пятна крови. Одному из пострадавших понадобилась медицинская помощь.
В настоящее время обстоятельства преступления устанавливаются. Подозреваемого в стрельбе по людям разыскивают.