В Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу на площади, ранив человека

Ростов-на-Дону, , 15:04 — REGNUM В Ростове-на-Дону 12 марта произошла стрельба на площади в Железнодорожном районе. В результате инцидента был ранен один человек. Стрелок скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в региональном управлении по ГУМВД России по Ростовской области.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

« В полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта на Рабочей площади города Ростова-на-Дону мужчина произвел выстрел в своего оппонента из травматического оружия, а затем скрылся с места происшествия », — сказал он.

По рассказам очевидцев, на месте происшествия, где были слышны выстрелы, на асфальте видны пятна крови. Одному из пострадавших понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время обстоятельства преступления устанавливаются. Подозреваемого в стрельбе по людям разыскивают.