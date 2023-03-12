Павел Зарубин: в графике Путина на следующую неделю посещение одного из субъектов России

Москва, , 14:52 — REGNUM На предстоящей рабочей неделе президент РФ Владимир Путин собирается посетить один из российских регионов. Об этом сообщил 12 марта в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин, анонсируя программу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Путин на неделе отправится в командировку в один из российских регионов», — сказано в публикации.

О каком именно регионе идет речь, журналист не уточняет. В графике президента на следующую неделю, как предполагает Зарубин, возможно, будут запланированы мероприятия по случаю девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Как сказано в анонсе, среди мероприятий, которые будут на предстоящей неделе в рабочем графике президента, значатся оперативное совещание с членами Совбеза РФ, участие в коллегии Генпрокуратуры и съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.