Кишинёв, , 15:30 — REGNUM Колонна протестующих в Кишинёве смогла пройти через кордон полиции, перегородивший дорогу к парламенту Молдавии. Трансляцию 12 марта ведёт пресс-служба партии «Шор».

Протест. Кишинёв © Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Организатором акции является «Движение для народа». Возглавляет шествие зампредседателя «Шор» Марина Таубер. Протестующие требуют отставки президента страны Майи Санду.

В пресс-службе генинспектората полиции Молдавии сообщили, что задержали 54 участника акции, в том числе 21 несовершеннолетнего, за «подозрительное поведение». У них нашли «запрещённые» предметы.

Напомним, ранее Санду объявила, что на протестной акции будут возможны провокации.

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