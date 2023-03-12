Якутск, , 14:48 — REGNUM В Якутске водитель снегоуборочной машины наехал на проходившую мимо пожилую женщину. Инцидент произошёл в одном из дворов Гагаринского округа. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Снегоуборочная машина © Андрей Стенин/РИА Новости

Дорожно-транспортное происшествие произошло днём 12 марта. Возле дома №15/1 по улице Космонавтов водитель спецтехники поехал назад, не убедившись в безопасности манёвра.

В итоге он наехал на 66-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы, несовместимые с жизнью. Она умерла в машине скорой помощи.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2022 года в Санкт-Петербурге дорожный каток насмерть задавил прораба. Несчастный случай произошел во время укладки асфальта в Приморском районе северной столицы. Водитель катка сдал задним ходом и наехал на дорожного работника. В результате чего потерпевший скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.