Лондон, 12 марта, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Армия Великобритании более не может вести военные действия самостоятельно, и Соединённому Королевству необходимо принять эту неприятную истину. Об этом 12 марта заявил британский генерал-майор Чарльз Коллинз в беседе с изданием Daily Mail.

UK Ministry of Defence/Global Look Press Украинские и британские солдаты

«Правительству нужно смириться с унизительной правдой о том, что дни независимого ведения британской армией войн, таких как на Фолклендах, прошли и что будущая роль страны заключается всего лишь в дополнении войск других государств», — сказал он.

Также Коллинз отметил, что, по его мнению, если бы Британия в одиночку вела боевые действия на территории Украины, у неё уже бы закончились оружие и боеприпасы.

При этом британский генерал-майор указал, что его страна сможет быть одним из ведущих входящих в Североатлантический альянс (НАТО) государств только тогда, когда она сможет создать вооружённые силы, которые смогут вести боевые действия в любой точке мира при любых обстоятельствах.

«Невозможно подавать пример в НАТО или на международном уровне, если мы не пользуемся военным авторитетом во всех областях. Вести исключительно прокси-войны — это большой риск. Прокси-силы не могут быть вашими собственными, у них собственные политические цели, которые необязательно совпадают с целями британской армии», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта стало известно, что Франция и Великобритания при совместной работе намерены к 2030 году поставить на вооружение новую крылатую ракету.