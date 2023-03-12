Кишинёв, 12 марта, 2023, 14:43 — ИА Регнум. В центре Кишинёва 12 марта протестующие колонной выдвинулись в сторону парламента Молдавии, где должен пройти антиправительственный митинг. Трансляцию ведёт пресс-служба партии «Шор».

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Акции протеста в Молдавии

Участники шествия скандируют: «Долой [президента Молдавии] Майю Санду», «Позор». Организатором акции является объединение «Движение для народа».

Заявленное требование к властям организаторов акции — оплатить жителям резко подорожавшие счета за услуги ЖКХ за три зимних месяца. Также протестующие требуют отставки правительства и президента.

Движение колонне преградил кордон полиции. Организаторы ведут переговоры с правоохранителями.

Стоит отметить, ранее глава генинспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцану признал, что правоохранители не пропускают следующие из регионов в Кишинёв автобусы с протестующими. Он объяснил это «техническими проблемами». Также местные СМИ публикуют видео, как сотрудники полиции выстраивают цепочки, чтобы не пропустить в столицу колонны протестующих.