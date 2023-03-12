Путин может принять участие в мероприятиях в честь воссоединения Крыма с Россией

Москва, , 14:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин может принять участие в мероприятиях по случаю очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом говорится в материале программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Фрагменты её приводит в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Владимир Путин © Сергей Гунеев/РИА Новости

«Так как на следующей неделе исполняется девять лет с момента воссоединения России и Крыма, логично предположить, что будут и события, связанные с этой датой», — сказано в материале, который рассказывает о планах Владимира Путина на будущую рабочую неделю.

Напомним, 18 марта — День воссоединения Крыма с Россией. Год назад в этот день в Москве состоялся большой митинг-концерт в «Лужниках». Мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин. В этот день также на Поклонной горе прошел концерт в поддержку президента России Владимира Путина и российской армии.

Крым стал частью России в 2014 году. После прошедшего 16 марта на полуострове референдума, на котором почти 97% избирателей республики выступили за воссоединение с Россией, в Георгиевском зале Кремля 18 марта 2014 года был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.