Париж, 12 марта, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Французские власти не хотят замечать, что народ протестует против пенсионной реформы, пишет Le Figaro. Эта ситуация напоминает «диалог глухих», заявляет Франсуа Оммериль из объединения профсоюзов CFE-CGC.

Арина Лебедева/ТАСС Акция протеста против пенсионной реформы в Париже

Напомнив, что накануне, 11 марта, в Париже протесты против повышения пенсионного возраста переросли в беспорядки и столкновения с полицией, издание уточняет: по подсчётам профсоюзов, в акции во всей Франции участвовали 368 тысяч человек (по официальной версии и свыше миллиона).

Комментируя происходящее, представитель Национального союза автономных профсоюзов Лоран Эскюр сказал: «Мы идём от социального кризиса к политическому».

И тем не менее профсоюзы не могут заставить правительство изменить проект реформы. Новые акции протеста запланированы на 15 марта.

Напомним, в ходе акции протеста в Париже 11 марта были арестованы 32 человека. Для разгона протестующих силовики применили слезоточивый газ. Сенаторы Франции при этом одобрили проект пенсионной реформы, повышающий возраст выхода на пенсию до 64 лет.