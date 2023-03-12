В полиции Молдавии сообщили о задержании 54 протестующих, в том числе несовершеннолетних

Кишинёв, , 14:37 — REGNUM Сотрудники полиции Молдавии 12 марта задержали 54 участника акции протеста. Об этом сообщает пресс-служба генинспектората полиции республики.

Акции протеста в Молдавии © Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Причиной задержания, как утверждают в пресс-службе, было «сомнительное поведение и запрещенные предметы». Среди задержанных 21 подросток.

«Неоднократно напоминаем организаторам о недопустимости участия несовершеннолетних без сопровождения взрослых», — говорится в сообщении.

Из «запрещенных предметов» пресс-служба обнародовала фотографию только садового ножа.

Напомним, в Кишинёве возле парламента Молдавии объявлена акция протеста, участники которой требуют отставки президента и правительства. Полиция старается не пускать в столицу жителей регионов, которые хотят участвовать в протестах. Власти страны объявили, что на акции, возможно, будет «дестабилизация ситуации».

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