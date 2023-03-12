Полиция в Молдавии начала задерживать протестующих
В полиции Молдавии сообщили о задержании 54 протестующих, в том числе несовершеннолетних
Кишинёв, 12 марта, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Молдавии 12 марта задержали 54 участника акции протеста. Об этом сообщает пресс-служба генинспектората полиции республики.
Причиной задержания, как утверждают в пресс-службе, было «сомнительное поведение и запрещенные предметы». Среди задержанных 21 подросток.
«Неоднократно напоминаем организаторам о недопустимости участия несовершеннолетних без сопровождения взрослых», — говорится в сообщении.
Из «запрещенных предметов» пресс-служба обнародовала фотографию только садового ножа.
Напомним, в Кишинёве возле парламента Молдавии объявлена акция протеста, участники которой требуют отставки президента и правительства. Полиция старается не пускать в столицу жителей регионов, которые хотят участвовать в протестах. Власти страны объявили, что на акции, возможно, будет «дестабилизация ситуации».