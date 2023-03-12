Москва, , 14:21 — REGNUM На Кольцевой линии Московского метрополитена временно увеличили интервалы движения, предупреждает в телеграм-канале столичный дептранс.

Метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На Кольцевой линии временно увеличены интервалы движения поездов против часовой стрелки из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Москвы предупредили о задержках наземного транспорта из-за ухудшения погодных условий в столице.