Луганск, 12 марта, 2023, 14:21 — ИА Регнум. В результате аварии на Петровском магистральном водоводе часть Луганска и несколько сёл Славяносербского района Луганской Народной Республики (ЛНР) остались без водоснабжения. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба государственного унитарного предприятия «Лугансквода» в своём телеграм-канале.

Александр Река/ТАСС Луганск

«В связи с аварией на Петровском магистральном водоводе с 08:00 12 марта прекращена подача воды в села Славяносербского района: Обозное, Веселая Гора, Приветное, Металлист, сокращена подача воды в Луганск на 20%», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что в данный момент ремонтные бригады выехали на место аварии для её ликвидации, и добавляется, что из-за аварии в Луганске 18 городских кварталов и свыше 20 улиц примерно до 18:00 (совпадает с мск) будут оставаться без воды.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал, что в настоящее время не существует рисков по обеспечению региона водой, каковая имеется на полуострове в достаточном количестве.