Самолёты F-35 и F-15 ВВС Израиля впервые принимают участие в учениях на территории США

Тель-Авив, Израиль, , 14:21 — REGNUM В военно-воздушных учениях «Красный флаг» ВВС Соединённых Штатов, которые 12 марта стартуют на американской базе Неллис в штате Невада, примет участие Израиль. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

ВВС Израиля © Ilan Assayag/JINI/Global Look Press

Отмечается, что учебные манёвры продлятся две недели и будут охватывать широкий спектр сценариев, в том числе «дальние воздушные миссии, завоевание превосходства в воздухе в регионе, совместные удары с воздуха, оборону района, перехват самолетов противника, полеты на малых высотах и полеты в районах, насыщенных средствами противовоздушной обороны».

«Впервые в учениях на территории США примут участие семь самолётов F-35 ВВС Израиля и два самолёта F-15 ВВС Израиля», ― сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Эти самолёты будут участвовать в отработке совместных дозаправок в воздухе, в ходе которых самолёты-заправщики ВВС Израиля будут дозаправлять американские истребители, а самолёты ВВС Израиля F-35 будут дозаправляться американским самолётом КС-135 Stratotanker.

В Армии обороны Израиля отметили, что учения «Красный флаг» проводятся для «укрепления оперативного сотрудничества между военными» Израиля и США.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале армия обороны Израиля и Центральное командование Вооружённых сил США провели плановые совместные учения Juniper Falcon. Эти манёвры включены в программу обучения израильских военных на 2023 год. Учения затронули действия по противовоздушной обороне, кибербезопасности, разведке и логистике.

Ранее, в январе 2023 года, Израиль и США провели учения Juniper Oak.

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