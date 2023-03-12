Новороссийск, Краснодарский край, 12 марта, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Сотрудники следственного отдела по Новороссийску СК РФ по Краснодарскому краю нашли и задержали мужчину, которого подозревают в избиении подростка в маршрутке. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

«43-летнему местному жителю предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном с применением насилия к гражданам на транспорте общего пользования», — говорится в сообщении.

По версии следователей, 8 марта обвиняемый, находясь в маршрутке, нарушал порядок и проявлял неуважение к обществу, используя «малозначительный повод». В результате мужчина не менее двух раз, как утверждают в следственном отделе, ударил незнакомого ему 16-летнего подростка.

Сообщается, что обвиняемый признал свою вину, раскаялся и сказал, что хочет загладить причинённый вред. Он находится под домашним арестом.

Стоит отметить, в местных СМИ ранее опубликовали видео, как мужчина бил подростка в маршрутке. По сообщениям свидетелей, мужчина требовал уступить место женщине.