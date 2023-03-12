Хвалынский район, Саратовская область, 12 марта, 2023, 14:08 — ИА Регнум. В ГИБДД Саратовской области назвали причину массового ДТП в Хвалынском районе, в котором пострадали 15 человек. Автоавария случилась из-за заноса прицепа грузовика. Об этом 12 марта сообщили в управлении ГИБДД по региону. В момент аварии на трассе был сильный туман.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Напомним, ДТП произошло 12 марта на 92-м км федеральной дороги Сызрань — Саратов — Волгоград.

«Водителем грузовой автомашины допущен занос автоприцепа, который выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим грузовым автомобилем», — приводит ТАСС слова представителя Госавтоинспекции.

Всего на трассе столкнулись 15 машин, сообщили в ведомстве. По данным министра здравоохранения области Олега Костина пострадали 15 человек, 14 из них госпитализированы, один отказался от госпитализации.