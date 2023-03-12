Санкт-Петербург, 12 марта, 2023, 14:03 — ИА Регнум. «Зенит» примет «Химки» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет 12 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский», а стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Алексей Филиппов/РИА Новости Игрок ФК «Зенит» Малком

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Михаил Кержаков, Роберт Ренан, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Родриган, Далер Кузяев, Вендел, Вильмар Барриос, Андрей Мостовой, Малком, Матео Кассьерра.

«Химки»: Виталий Гудиев, Петар Голубович, Никола Антич, Жаниу Бикел, Кристиан Гонсалес, Стефан Мелентьевич, Леонардо Андраде, Резиуан Мирзов, Бутта Магомедов, Марком Гильерме, Владимир Хубулов.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым. Ассистенты главного судьи — Денис Бережнов и Дмитрий Семёнов.

Напомним, в прошлом туре дубль Малкома принес «сине-бело-голубым» победу над «Нижним Новгородом» в матче чемпионата России по футболу.