Минздрав предупредил жителей России о рисках для здоровья из-за аномальной погоды

Москва, , 14:01 — REGNUM В связи с ухудшением погоды в центральной части России имеются повышенные риски для здоровья. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

Гололед Дарья Драй © ИА REGNUM

«В связи с аномальной погодой, установившейся в центральной части России, и её дальнейшим ухудшением отмечаются повышенные риски для здоровья граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы избежать падения в условиях сильного гололеда, ведомство рекомендует жителям России соблюдать повышенную осторожность во время нахождения на улице.

Также указывается, что относящимся к группе высокого риска падений и переломов пожилым людям из-за высокой травмоопасности в этот период не рекомендовано без необходимости покидать свои жилища, а в случае выхода на улицу использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости.

Кроме того, уточняется, что на фоне резких перепадов атмосферного давления людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно следить за своим самочувствием, регулярно измерять артериальное давление, следовать рекомендациям врача и принимать назначенные медиками препараты.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта во всех регионах Сибирского федерального округа (СФО) из-за непогоды объявили экстренные предупреждения.