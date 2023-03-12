Киев, , 14:05 — REGNUM О проведённой полярниками с Украины дерусификации и декоммунизации табличек с указателями в Антарктиде сообщает Национальный антарктический научный центр в запрещённой в РФ соцсети.

Проведена эта «работа» на станции «Академик Вернадский» участниками 27-й украинской научной экспедиции. Здесь размещаются таблички с названиями и расстоянием до разных городов.

Проведя ремонт путеводителя у станции, полярники «декоммунизировали Кировоград на Кропивницкий, а также дерусифицировали транслитерацию Винницы и Одессы».

Они добавили указатели до двух городов — Мариуполя (ДНР, Россия) и Бучи (Киевская область, Украина), окрасив эти таблички в чёрно-красные цвета (цвета «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках дерусификации на Украине в конце февраля перенесли нулевой километр железной дороги и начали переименовывать железнодорожные объекты.

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