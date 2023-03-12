Москва, 12 марта, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Девятнадцатилетняя звезда популярного сериала «Воронины» Мария Ильюхина, сыгравшая в ситкоме роль Маши, родила первенца. Радостной новостью она поделилась в соцсети.

Артем Геодакян/ТАСС Актриса Мария Ильюхина и ее мама Наталья Галкина-Ильюхина

«Партнерские роды прошли на ура! Теперь я с гордостью могу сказать, что я стала мамой!» — написала актриса.

Она также опубликовала первую фотографию с новорождённым из роддома.

О том, что актриса ждёт ребёнка, стало известно осенью 2022 года. Позднее она сообщала о том, что вышла замуж. Избранником Ильюхиной стал Алексей Шаров. Регистрация брака прошла без семьи и друзей молодых. Менять фамилию девушка не стала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сериал «Воронины» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгий адаптированный телесериал. Проект создавался в рамках франшизы компании Sony Pictures Television. Всего было выпущено более 455 эпизодов.