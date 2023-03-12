Донецк, 12 марта, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Украинская армия применяет дроны-камикадзе в зоне боёв за Артёмовск. С их помощью бойцы ВСУ охотятся не на точки сосредоточения боевой силы ВС РФ или боевую технику, а на группы, занимающиеся эвакуацией раненых или подвозящие провизию и снаряды к передовой. Об этом рассказал российский военнослужащий РИА Новости.

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«Противник часто применяет дроны-камикадзе в Артёмовске. Гражданские FPV дроны снаряжают самодельными взрывными устройствами и используют их в качестве барражирующих боеприпасов», — приводит издание слова бойца.

Стоимость такого беспилотника составляет около 35 тыс. рублей, что вполне позволяет поставлять их на передовую в массовом порядке, отметил российский военный.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские военнослужащие разработали новую модель дрона-камикадзе, который используется для нанесения точечных атак на живую силу противника. По словам Кадырова, эти беспилотники приводят в ужас боевиков ВСУ и наёмников, для которых они стали «сущим кошмаром» .