Мапуту, 12 марта, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Тропический циклон «Фредди» снова обрушился на Мозамбик, принеся проливные дожди и шквалистый ветер, передает радиостанция Rádio Moçambique.

Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Тропический циклон Фредди над Мозамбиком

Согласно полученной информации, эпицентр циклона находится над северными районами Мозамбика. Власти приступили к эвакуации людей из опасных районов Тамбара, Гуро и Макосса. Циклон угрожает около 500 тыс. человек.

Напомним, сформировавшийся в Индийском океане к северо-западу от Австралии циклон «Фредди» стал причиной гибели не менее 28 человек на островах Маврикий и Мадагаскар, а также в Мозамбике. 24 февраля от последствий циклона пострадали 1,5 млн жителей Мозамбика.