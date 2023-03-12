Кишинёв, 12 марта, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Глава генинспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцану обвинил Россию в подготовке провокаций в Молдавии. Это заявление он сделал 12 марта на брифинге в Кишинёве.

EPA/DUMITRU DORU/ТАСС Акции протеста в Молдавии

«В распоряжении полиции появились оперативные данные о подготовке спецслужбами Российской Федерации действий по дестабилизации ситуации в Республике Молдова, которые планировались в ходе акций протеста оппозиции, включая сегодняшнюю», — сказал Чернэуцану.

По его словам, в Молдавии якобы были сформированы десять групп, в которые входили от пяти до десяти человек. Их должны были подготовить для активных действий в ходе протестов. Сотрудники полиции задержали семерых предполагаемых участников «провокаций», которые дают показания.

Чернэуцану также заявил, что координировал действия данных групп якобы гражданин России, который общался с ними по телефону под псевдонимом Майя Санду. Генинспекторат полиции также обнародовал видео, где неизвестные, чьи лица были скрыты, говорят, как нужно прорвать цепь правоохранителей, не применяя насилия.

Напомним, на 12 марта в Кишинёве запланировано проведение антиправительственного митинга. Его организатором выступает «Движение для народа». Пресс-служба входящей в него партии «Шор» ранее сообщила, что сотрудники полиции якобы звонят с угрозами тем, кто планирует прийти на митинг. После этого от участия в акции отказались партия «Строим Европу дома» и движение «Щит народа».