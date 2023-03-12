Киев, 12 марта, 2023, 13:45 — ИА Регнум. В Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины снова объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сообщается, что воздушная тревога в этих регионах прозвучала в промежутке с 13:11 по 13:14 мск. Воздушная тревога также объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушная тревога в Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях была объявлена 12 марта после 8:44 мск. Позже её отменили. Добавим, что воздушную тревогу на Украине объявляют ежедневно.