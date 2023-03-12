Москва, 12 марта, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Встреча российского премьер-министра Михаила Мишустина с депутатами двух фракций Госдумы — «Единой России» и ЛДПР — пройдёт завтра, 13 марта, сообщили 12 марта в пресс-службе правительства.

Иван Шилов Михаил Мишустин

«Встречи с представителями фракций политических партий «Единая Россия» и ЛДПР состоятся в здании правительства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о планах депутатов встретиться с Мишустиным рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также сообщил, что примерно через десять дней Мишустин выступит с отчётом в Госдуме.