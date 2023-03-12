Rzeczpospolita: в Польше зафиксирован рост краж в супермаркетах и небольших магазинах

Варшава, , 13:36 — REGNUM По данным Главного управления полиции Польши, в 2022 году на 31% выросло число краж в магазинах. За год управление зафиксировало более чем 32,7 тысячи краж, пишет Rzeczpospolita.

Супермаркет в Польше © Mateusz Slodkowski/Zuma/TASS

Отмечается, что только в одном из польских воеводств — Люблинском — не было зафиксировано роста подобных преступлений.

«Рост краж — это явный сигнал возникших на рынке проблем, рост цен вынуждает всё больше людей решаться на этот шаг», — объясняет глава польской организации торговли и дистрибуции Рената Юшкевич.

Управляющий директор SkipWish Group Мачей Тыгельский уточнил, что есть две категории краж. Во первых, граждане Польши стали воровать продукты питания, делают они это из-за нужды. Во-вторых, воруют предметы роскоши: парфюмерию, алкоголь, электронику.

По статистике, количество правонарушений, связанных с кражами в супермаркетах, в 2022 году выросло на 20,8%, а в мелких магазинах — на 24,6%. Частые кражи в супермаркетах Мачей Тыгельский объясняет тем, что там воры чувствуют себя лучше из-за низких шансов быть пойманными и большого выбора товаров. При этом небольшие магазины редко защищены. Владельцы маленьких магазинов, по словам главы SkipWish Group, не всегда могут позволить себе мониторинг, персонал службы безопасности и систему защиты продуктов.

Более того, согласно заявлению одной из ведущих торговых сетей, всё больше продуктов воры просто-напросто съедают внутри магазина, поэтому такие потери продуктов негативным образом сказываются на всех покупателях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал покупателей снимать медицинские маски при входе в магазины для уменьшения числа грабежей. По его словам, преступники часто надевают медицинские маски, чтобы скрыть лицо от видеокамер.