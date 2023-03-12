Кишинёв, 12 марта, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Глава генинспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцану подтвердил, что в регионах правоохранители блокируют автобусы, которые везут в Кишинёв желающих принять участие в протестной акции. Это заявление он сделал 12 марта на брифинге.

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Протесты в Молдавии

Он прокомментировал сообщения о множественных случаях остановки арендованного транспорта, который вёз протестующих, сотрудниками полиции. Чернэуцану рекомендовал владельцам автобусов обращаться в суд.

В молдавских СМИ сообщают, что высаженные из автобусов люди протестуют на местах, в том числе перекрывая трассы. Другие отправились в Кишинёв пешком.

В генинспекторате полиции также заявили, что в ходе протестного митинга в Кишинёве планируется «дестабилизация».

«Полиция не потерпит никаких форм провокации или агрессии, в том числе в отношении своих сотрудников», — говорится в сообщении.

Напомним, протестный митинг в Кишинёве анонсировали на 13:00 (14:00 мск) 12 марта возле парламента Молдавии. Организатором акции выступает объединение партий и движений «Движение для народа».