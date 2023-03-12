В Минобороны Турции уверены в продолжении реализации «зерновой сделки»
Анкара, 12 марта 2023, 13:32 — REGNUM Глава министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в стране уверены в том, что стороны в ближайшее время возобновят реализацию «зерновой сделки».
«Обе стороны сделки демонстрируют позитивный подход. Верим, что этот процесс завершится положительно. Мы убеждены, что после 18 марта сделка будет продлена», — приводит слова Хулуси Акара агентство Anadolu 12 марта.
Ранее Акар сообщил, что в рамках диалога с Анкарой власти Украины позитивно отнеслись к предложению о продлении соглашения по «зерновой сделке».
Напомним, что 10 марта директор департамента аналитики Российского зернового союза Елена Тюрина заявила, что российская сторона увеличила объемы экспорта пшеницы в Африку.