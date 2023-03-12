Анкара, , 13:32 — REGNUM Глава министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в стране уверены в том, что стороны в ближайшее время возобновят реализацию «зерновой сделки».

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Обе стороны сделки демонстрируют позитивный подход. Верим, что этот процесс завершится положительно. Мы убеждены, что после 18 марта сделка будет продлена», — приводит слова Хулуси Акара агентство Anadolu 12 марта.

Ранее Акар сообщил, что в рамках диалога с Анкарой власти Украины позитивно отнеслись к предложению о продлении соглашения по «зерновой сделке».

Напомним, что 10 марта директор департамента аналитики Российского зернового союза Елена Тюрина заявила, что российская сторона увеличила объемы экспорта пшеницы в Африку.