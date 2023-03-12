Оттава, 12 марта, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Ученик католической школы в канадской провинции Онтарио поплатился за свои христианские убеждения. Джоша Александера задержала полиция. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Руслан Шамуков/ТАСС Мужчина и женщина

Как рассказал в интервью телеканалу сам Александер, в ходе дискуссии в школе он заявил, что мужчины и женщины разные. Ученик напомнил, что школа, в которой он учится, христианская, а его мысль — одна из идей, лежащих в основе христианства, и записана в Библии.

«Я даже попытался обсудить это с администрацией школы, но они со мной говорить отказались», ― пояснил подросток.

После этого ему запретили появляться на территории учебного заведения, а когда он попытался прийти на занятия, сотрудники школы сдали его полиции.

Александер надеется, что его личные убеждения не лишат его возможности получать среднее образование.

«Но, похоже, именно так всё и будет», ― посетовал школьник.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2022 года в Портленде (США) студенты местного вуза потребовали уволить преподавателя, которая сказала ученикам, что существует только два пола. С профессором Кристи Хаммер согласился только один студент, а остальные посчитали, что существует и биологический, и социальный гендер.

После этого администрация университета решила создать другой курс с другим преподавателем, куда могут перевестись студенты.