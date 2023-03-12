Десятилетняя жительница Саратовской области погибла после падения футбольных ворот

Энгельсский район, Саратовская область, , 13:24 — REGNUM Десятилетняя девочка, на которую упали футбольные ворота в селе Титоренко Энгельсского района (Саратовская область), скончалась в больнице, сообщил 12 марта министр здравоохранения региона Олег Костин в своём телеграм-канале.

Пустая палата Дарья Драй © ИА REGNUM

«К сожалению врачи не смогли помочь, из-за крайне тяжёлых травм ребёнок погиб», — сообщил Костин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент с падением ворот произошёл 11 марта в Титоренко на улице Школьной на детской площадке. Игравшие рядом дети сообщили взрослым, что девочку придавило футбольными воротами. Ребёнка госпитализировали.