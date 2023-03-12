Военный эксперт Басурин сообщил, что расположенная у Авдеевки Красногоровка почти освобождена

Донецк, , 13:22 — REGNUM Город Красногоровка Донецкой Народной Республики (ДНР), который находится в северном направлении от Авдеевки, практически освобождён российскими войсками от вооружённых формирований Украины. Об этом 12 марта рассказал военный эксперт, полковник Народной милиции ДНР в отставке Эдуард Басурин.

Военнослужащие ВС РФ за работой на самоходной артиллерийской установке «Гиацинт-С» © Евгений Биятов/РИА Новости

«Населённый пункт практически освобождён, на окраинах идут зачистки», — приводит его слова ТАСС.

Кроме этого, Басурин уточнил, что в результате российские военные смогут ещё сильнее «сжать в тисках» Авдеевку. При этом киевские военные регулярно обстреливают из этого населённого пункта Донецк и Ясиноватую.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее танкист ВС РФ с позывным Большой заявил, что российские танкисты, выполняющие свои обязанности в зоне специальной военной операции, готовы противостоять западным танкам, предоставленным украинским войскам.