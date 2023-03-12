Сенатор Карасин назвал диагнозом выдумки киевских властей о переименовании России в Московию

Москва, , 13:20 — REGNUM Попытка киевских властей переименовать Россию в Московию говорит о уже о их слабоумии и «диагнозе». Так считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Григорий Карасин © Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

«Прогрессирующее слабоумие киевских пропагандистов вызывает серьёзную озабоченность. Придумки типа «московии» указывают на диагноз. Так может дойти до матерщины!» — написал политик 12 марта в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию. Поручение было отдано после того, как соответствующая петиция на сайте президента Украины набрала необходимые для её рассмотрения 25 тысяч голосов.

Этой петицией предлагалось изменить названия «Россия» и «Российская Федерация» на «Московия» и «Московская Федерация».

В российском МИД назвали эту идею очередным проявлением курса Киева на создание «анти-России».