Подольск, Московская область, , 13:10 — REGNUM Сына депутата Госдумы РФ Бориса Иванюженкова (КПРФ) Артёма подозревают в убийстве. Об этом 12 марта сообщает телеграм-канал Mash.

Артем Иванюженков © Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

«Сына депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова, хоккеиста «Сочи» Артёма Иванюженкова подозревают в убийстве в подмосковном кафе», ― говорится в сообщении канала.

Ряд СМИ сообщил, что подозреваемый уже задержан, однако, по данным канала, Иванюженков скрылся с места преступления.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного следственного правления СКР по Московской области, инцидент произошёл в Подольске 12 марта. По предварительным данным, компания отмечала день рождения, между гостями произошёл конфликт, в ходе которого 23-летнего мужчину ударили ножом.

Позднее он скончался в Подольской городской больнице. По данному факту было возбуждено уголовное дело (ч 1 ст. 105 УК РФ ― «Убийство»).

«В настоящее время в следственный отдел доставлены все участники инцидента. Проводятся допросы», ― добавили в следственном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года Кировский суд Иркутска приговорил Андрея Левченко, сына бывшего губернатора области Сергея Левченко, к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Как установил суд, Левченко участвовал в махинациях с фактическим созданием картеля. Ради незаконного получения прибыли были заключены договоры по замене лифтового оборудования.